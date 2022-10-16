احمد العوضي يشوق الجمهور لمسلسله القادم في رمضان 2023-صورة

الوكيل الإخباري - "جابر أبو شديد" هو اسم الشخصية التي سيلعبها أحمد العوضي في مسلسله "الكوماندا" في رمضان 2023 من بطولته هو وزوجته ياسمين عبد العزيز.



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وكتب أحمد على فيسبوك "بعد الخديوي راجعلكم بالكوماندا ( جابر ابو شديد ) ابن سوهاج والخزنداريه وخط النار".

وعلى ما يبدو سيستخدم أحمد جمل سيرددها خلال المسلسل كما توقع الجمهور كالتي أضافها إلى تعليقه "حق الرجال ميباتش (إن بات الحق مات)، عالجد دايما".





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