الأحد 16-10-2022
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الأحد، 16-10-2022 12:35 م

احمد العوضي يشوق الجمهور لمسلسله القادم في رمضان 2023-صورة

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الوكيل الإخباري - "جابر أبو شديد" هو اسم الشخصية التي سيلعبها أحمد العوضي في مسلسله "الكوماندا" في رمضان 2023 من بطولته هو وزوجته ياسمين عبد العزيز.

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 وكتب أحمد على فيسبوك "بعد الخديوي راجعلكم بالكوماندا ( جابر ابو شديد ) ابن سوهاج والخزنداريه وخط النار".

 

وعلى ما يبدو سيستخدم أحمد جمل سيرددها خلال المسلسل كما توقع الجمهور كالتي أضافها إلى تعليقه "حق الرجال ميباتش (إن بات الحق مات)، عالجد دايما".

 


 

 

 

ET بالعربي

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