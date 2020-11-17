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الثلاثاء، 17-11-2020 11:37 ص

احمد حلمي يعلق على فيلمه الشهير 'عسل أسود'.. فيديو

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الوكيل الاخباري - سخر الفنان المصري أحمد حلمي من مشهد مدبلج باللغة الألمانية من فيلمه الشهير "عسل أسود"، حيث نشر المشهد عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" معبرًا عن ضحكه على هذه الدبلجة الساخرة.

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وظهر في الدبلجة استخدام ألفاظ من المشهد والتي قيلت باللهجة المصرية كما هي ووضعها في سياق اللغة الألمانية، مما أضفى نوعاً من الكوميديا الساخرة على المشهد ككل.

 

فيلم "عسل أسود" يحكي قصة الشاب مصري، الذي هاجر لأمريكا مع والديه وهو في العاشرة من عمره، وبعد 20 عامًا يعود رغبة في الاستقرار، ويواجه العديد من المفارقات الناتجة عن اختلاف الزمن والثقافات حيث يحمل جواز سفر أمريكي وهو ما يجعل الجميع يتعامل معه معاملة حسنة إلى أن يتعرض لحادث يفقد فيه الجواز فتتغير معاملة الجميع إلى النقيض.


الفيلم بطولة الفنان أحمد حلمي وشاركه البطولة إدوارد وإنعام سالوسة ولطفي لبيب ويوسف داود وأحمد راتب وإيمي سمير غانم، ومن تأليف خالد دياب، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج عام 2010.

 


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