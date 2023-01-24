اختيار ماجدة الرومي سفيرة للفنانين العرب لعام 2023

الوكيل الإخباري- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإعلامية العربية عن اختيار الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي سفيرة للفنانين الشباب العرب للعام 2023.

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وجاء هذا الإختيار بناءً على المسيرة الفنية الطويلة حيث تعتبر الرومي مدرسة فنية عُرفت بنهج الإلتزام والرزانة في اختيار قصائدها.

من جهة اخرى، تسافر الرومي الى مصر لتصوير اغنيتها الجديدة «عندما ترجع الينا بيروت بالسلامة» من كلمات الشاعر الكبير نزار قباني، على طريقة الفيديو كليب.

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