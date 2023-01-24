الثلاثاء 24-01-2023
الوكيل الاخباري

الأمن : إطلاق صافرات الإنذار تجريبيا في منطقة البتراء اليوم

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن بواقع 30 قرشا للغرام

الذهب ينخفض عالمياً وسعر الاونصة يقترب من 1919 دولار

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

13 إصابة بحوادث تصادم مختلفة خلال 24 ساعة

أزمة سير أعلى جسر عبدون إثر حادث بين مركبتين

حادث سير بين 7 مركبات داخل نفق أبو علندا

الاحتلال يعتقل شابين باقتحام نابلس

استقرار أسعار الخضار اليوم

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم

الثلاثاء، 24-01-2023 09:19 ص

اختيار ماجدة الرومي سفيرة للفنانين العرب لعام 2023

22222


الوكيل الإخباري- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإعلامية العربية عن اختيار الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي سفيرة للفنانين الشباب العرب للعام 2023.

اضافة اعلان

 

وجاء هذا الإختيار بناءً على المسيرة الفنية الطويلة حيث تعتبر الرومي مدرسة فنية عُرفت بنهج الإلتزام والرزانة في اختيار قصائدها.

 

من جهة اخرى، تسافر الرومي الى مصر لتصوير اغنيتها الجديدة «عندما ترجع الينا بيروت بالسلامة» من كلمات الشاعر الكبير نزار قباني، على طريقة الفيديو كليب.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
222

حسن الرداد يتحدث لأول مرة عن طفله -فيديو

370353

تطورات الحالة الصحية لـ حلمي بكر

elaosboa19358

نانسي عجرم تكشف تطورات الحالة الصحية لاليسا

1280x960

تفاصيل عودة يسرا للمسرح بعد غياب 21 عاماً

11111111111111111111111

مواعيد ونجوم حفلات مهرجان فبراير الكويت 2023

EE6446A8-A82A-4349-AE54-373CE0DC2902

وفاة مطربة مصرية بعد صراعها مع السرطان

أخبار متعلقة
991

حماقي يروي كواليس بداياته الفنية قبل 20 عاماً

12202230124251388022336

هذا ما كشفته الفنانة نانسي عجرم في آخر مقابلة لها