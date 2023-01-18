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الأربعاء، 18-01-2023 01:40 م

اختيار ملحم زين سفيراً للنوايا الحسنة في لبنان

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الوكيل الإخباري-نال الفنان اللبناني ملحم زين، لقب "سفير النوايا الحسنة" من برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ في لبنان.

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وجاء اختياره لتفاعله الخيريّ والإنسانيّ مع عددٍ من القضايا، في إطار مشروع بناء السّلام التّابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي شاركت فيه 56 مدرسة حكومية متوسطة من مختلف أنحاء لبنان، في مبادرة "مدارس خالية من العنف" منذ إطلاقها عام 2014.


ويهدفُ البرنامج التّابع للأمم المتحدة إلى توفير الأمن والسلام لشعب لبنان بأسره، وضمان استقرار لبنان الداخليّ واعتماد حوكمة فعالة، والمساهمة في خفض نسب الفقر وتعزيز التّنمية المستدامة في لبنان، والحرص في الوقت نفسه على تلبية الاحتياجات الفوريّة في البلاد بطريقةٍ تراعي حقوقَ الإنسان.

 



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