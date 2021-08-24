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الثلاثاء، 24-08-2021 05:02 م

اخر التطورات الصحية لحالة الفنان نضال الشافعي

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الوكيل الإخباري - طمأنت زوجة الفنان نضال الشافعي جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة صحية خضع على أثرها لجراحة عاجلة من أجل استئصال جزء من القولون.

طمأنت زوجة الفنان نضال الشافعي جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة صحية خضع على أثرها لجراحة عاجلة من أجل استئصال جزء من القولون.

وقالت في تصريحات صحافية إن زوجها بدأ يتماثل للشفاء وأصبح بحالة صحية أفضل، ومن المقرر أن يستأنف تصوير فيلم "ميني بار" في أقرب وقت.

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ونفت زوجة نضال الشافعي حدوث انفجار في القولون لديه، مؤكدةً أنه كان يعاني زوائد قولونية انفجرت إحداها أثناء انفعاله خلال تصوير فيلم "ميني بار" وظل يتألم لمدة 4 أيام من دون أن يعرف السبب وكاد يتعرّض لتسمّم دموي ولكنه نجا بأعجوبة.


ووجهت زوجة الشافعي الشكر الى كل من دعموه وسألوا عنه في أزمته، وطلبت من جمهوره الدعاء له بالشفاء.


يُذكر أنّ فيلم "ميني بار"، توقف تصويره لأكثر من عام ونصف العام، بسبب جائحة كورونا، وقد استؤنف تصوير أخيراً.

 

المصدر - لها 

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