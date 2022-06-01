اخر تطورات الحالة الصحية للفنان نادر أبو الليف

الوكيل الإخباري-تعافى الفنان نادر أبو الليف من أزمته الصحية التي تعرض لها أثناء عرض مسرحيته الأخيرة "عنبر 7" في مصر.

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وخرج أبو الليف من المستشفى بعد تعافيه من الأزمة القلبية.

وقال أبو الليف: "لم تتصل بي طليقتي علا رامي أو ابنها عمر خورشيد، احتراماً لمشاعر زوجتي، ولكن يجمعني بها كل الود والاحترام والخير، ومن الممكن أن تكون نيتهما الاطمئنان على حالتي الصحية ولكن احتراماً لمشاعر زوجتي لم يفعلا ذلك".

وأضاف: "ربنا بيسبب الأسباب وأنا أخدت بيها، وهشارك في مسرحية جديدة تحمل اسم "عزيز وغالي"، وسأبدأ بروفاتها قريباً، بعد المتابعة مع الأطباء على حالتي الصحية من المنزل، حيث إنني أستكمل العلاج في المنزل".



وتابع: "سأطرح أيضاً أغنية جديدة بعنوان "الدنيا بنك"، بعد ما يقرب من ثلاثة أيام، بالإضافة إلى إصداري أغنية أخرى بعنوان "أليسطا" مع بداية نشاطي في موسم الصيف".

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