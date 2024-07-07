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ادارة مهرجان جرش: لا صحة لوجود شركات مقاطعة من ضمن داعمي المهرجان

125 شركة أردنية مسجلة لدى مركز قطر للمال حتى نهاية الشهر الماضي

الأحد، 07-07-2024 01:49 م

ادارة مهرجان جرش: لا صحة لوجود شركات مقاطعة من ضمن داعمي المهرجان

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الوكيل الاخباري - كشفت إدارة مهرجان جرش اليوم الأحد، حقيقة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي في الأردن بشأن وجود شركات مُقاطعة ضمن الجهات الداعمة للمهرجان الثقافي لعام 2024.

وأكدت إدارة المهرجان على انه لا صحة لما يتم تداوله عبر منصات التواصل حول اسماء الشركاء والرعاة الرسميين، مشيرة إلى أن جميع الداعمين والرعاة لهذا العام مؤسسات وطنية أردنية.

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وتهيب إدارة المهرجان بالاخوة المواطنين بعدم الإلتفات إلى بعض المشككين والأبواق الناعقة التي تهدف إلى تشويه صورة المهرجان والذي سبق وأن تم الاعلان على انه سيكون بصبغة وطنية يعكس التضامن مع غزة، كما سيذهب ريع المهرجان إلى الأهل في القطاع المكلوم.

 

وتالياً الجهات الداعمة للمهرجان : 

 


 

 

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