"ادرينالين" تفتتح عروض مهرجان المونودراما في دورته الثانية

الوكيل الاخباري - مزيج بين الأداء المسرحي والتعابير الراقصة، ايماءات جسدية تعبر عن الطاقة الداخلية للإنسان، وأداء حركي يروي حكاية.

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هذا ما سيعيشه جمهور مسرحية ادرينالين التي تعرض ليلة افتتاح مهرجان المونودراما في دورته الثانية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2024 على مسرح المركز الثقافي الملكي ليلة 27 تموز الحالي الساعة الثامنة مساء.



وتدور قصة "أدرينالين" حول امرأة مصابة بسرطان الثدي يتم استئصال ثديها، ومن خلال رحلة العلاج تستعيد البطلة ذكرياتها، وما مرت به من معضلات منذ مراهقتها وتهجيرها من وطنها إلى وطن آخر، إلى جانب رحلة وذكريات ابنها بحر الذي ابتلعه البحر نتيجة الهجرات غير الشرعية.



سرطانات مجتمعية، منها نظرة المجتمع للمرأة انها مصدر غواية، سرطان الخيانة وسرطان الإرهاب..الفكري والديني، بحسب الفنانة الأردنية أسماء مصطفى التي تتقمص بطلة عرضها الذي كتبته، تقدم على خشبة المسرح بالاعتماد على لغة الجسد وخوض تجربة رقص البوتو. أي الرقص الاحتجاجي والنحت في العضلات والتعرية أمام الواقع الأليم للعودة الى الطبيعة والعودة الى الاصغاء للعالم الداخلي.



أسماء مصطفى ممثلة وكاتبة مسرحية معروفة، قدمت خلال مسيرتها الفنية أدواراً عدة، منها: "خمس دمى وامرأة"، "سندريلا"، "كيف نرجع أسامينا"، "شهقة الطين"، "مرآة المرأة"، "قبو البصل"، و"عصابة دليلة والزئبق"، كما أخرجت مسرحية "سليمى"، وفيها ناقشت قضية المرأة التي تضحي بحياتها من أجل إنقاذ حياة الآخرين، معتمدة على التوليف بين الموسيقى والشعر ولغة الجسد.