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السبت، 20-07-2024 03:28 م

استدعاء نجل فنان مصري شهير تسبب بمقتل عامل دليفري

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الوكيل الإخباري- أمرت جهات التحقيق في مصر باستدعاء نجل الفنان المصري أحمد رزق المتهم بدهس عامل توصيل بدراجته النارية في منطقة الشيخ زايد.

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وكانت جهات التحقيق بالجيزة قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بكفالة 5 آلاف جنيه، من تهمة تسببه في إصابة عامل التوصيل بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، في حادث سير عكس الاتجاه بدراجته النارية.


وجاء قرار إخلاء السبيل لنجل الفنان من غرفة العمليات بعد خضوعه لعملية جراحية وتركيب شرائح ومسامير في ذراعه، إثر اصطدام دراجته النارية بدراجة عامل التوصيل، في حادث سير بطريق الشيخ زايد مما أدى إلى إصابة الطرفين بإصابات خطيرة استدعت نقلهما إلى المستشفى لإجراء عمليات جراحية، وتوفى عامل التوصيل متأثرًا بإصابته.


وقال شقيق علاء ضحية الحادث، نجل الفنان أحمد رزق، إن الحادث وقع منذ شهرين عندما تصادم شقيقه مع نجل الفنان أحمد رزق خلال سيره عكس الاتجاه، وتم نقل الضحية إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج اللازم.


وأضاف شقيق علاء أن الفنان أخبرهم بأنه سيتكفل بعلاجه ودخوله مستشفى خاص بالمهندسين، لكن بعد ذلك تم نقله لمستشفى آخر ولم يقم بزيارته طوال فترة تعبه وتدهور حالته الصحية.

 

RT


 




 

 


 

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