استشهاد فنانة فلسطينية شهيرة مع ابنتيها - صورة

الوكيل الإخباري - طال القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منزل الفنانة الفلسطينية، إيناس السقا، ما أسفر عن استشهادها هي وابنتيها لين وسارة.

اضافة اعلان



وأعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية على صفحتها الرسمية في فيسبوك، يوم الثلاثاء، استشهاد السقا وابنتيها.

وتعتبر السقا من أوائل العاملات في المسرح الغزي، وقد نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية.





العربية