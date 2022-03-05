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السبت، 05-03-2022 12:52 م

استقبال حاشد لتيم حسن خلال تكريمه في دمشق - فيديو

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الوكيل الإخباري - كرّم "ملتقى الإبداع" في المعهد العالي للفنون المسرحية بإدارة العميد تامر العربيد في العاصمة السورية دمشق النجم تيم حسن.

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واستقبل طلاب المعهد والجماهير المحتشدة الفنان السوري بحفاوة منقطعة النظير منذ وصوله إلى مدخل المعهد، مروراً بجولته على الصفوف الدراسية ومشاهدته عروض الطلاب، وصولاً إلى الندوة التي عقدها وتحدث فيها عن تجربته وأجاب خلالها على أسئلة الحضور.


وكشف حسن أن تجربة رفضه حين تقدّم إلى المعهد زرعت في نفسه الإصرار، مضيفاً أنه عند دخوله إلى الصرح الأكاديمي بات مشاغباً جداً.

 

 

 

 

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