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الأربعاء، 30-12-2020 01:57 م

اشتعال النيران في شعر فنانة شهيرة أثناء التصوير.. شاهد

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الوكيل الاخباري - اشتعلت النيران في شعر المغنية الإنجليزية المشهورة من أصل إسباني صوفيا إيلار أثناء تسجيل مقطع فيديو.

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حصل ذلك عندما قررت المغنية الإنجليزية المشهورة إرضاء معجبيها وتقديم غلاف لأغنية فيليز نافيداد.


لم يكن الفيديو، الذي شارك فيه صديق الفتاة، الموسيقي ألفارو سولير، سهلا لضعاف القلوب.


في الفيديو، يغني الصديقان مقطوعة موسيقية حيث تم تثبيت واضاءة الشموع

وألقت الفتاة رأسها للخلف، وسقط شعرها في ألسنة اللهب.


"يا إلهي!" صرخت صوفيا وانطلقت. ومع ذلك، استجاب صديقها بسرعة لحالة الطوارئ وأطفأ النار في شعرها بيديه.

 

سبوتنيك

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