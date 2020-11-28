اصابة الفنانة التركية بهار شاهين بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري _ اعلنت بطلة المسلسل التركي "اسطنبول الظالمة" الفنانة التركية بهار شاهين عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن اصابتها بفيروس كورونا، حيث انها تخضع للحجر الصحي .

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وقد طلبت الإنسحاب من مسلسل "أب العائلة الصالح" الذي انضمت اليه مؤخرا وتجسد فيه شخصية يامور، ما دفع بالشركة المنتجة للإتفاق مع فنانة اخرى.

المصدر : الفن

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