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السبت، 28-11-2020 10:53 ص

اصابة الفنانة التركية بهار شاهين بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري _ اعلنت بطلة المسلسل التركي "اسطنبول الظالمة" الفنانة التركية بهار شاهين عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن اصابتها بفيروس كورونا، حيث انها تخضع للحجر الصحي .

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وقد طلبت الإنسحاب من مسلسل "أب العائلة الصالح" الذي انضمت اليه مؤخرا وتجسد فيه شخصية يامور، ما دفع بالشركة المنتجة للإتفاق مع فنانة اخرى.

 

المصدر : الفن 

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