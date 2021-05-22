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السبت، 22-05-2021 10:31 ص

اصابة المطرب المصري علي الحجار وزوجته بكورونا

إصابة-الفنان-علي-الحجار-وزوجته-بكورونا


الوكيل الإخباري- أعلن الفنان المصري علي الحجار، أمس الجمعة، عن إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا المستجد، طالبا من جمهوره الدعاء لهما بالشفاء.

وقال الحجار، في تدوينة على حسابه الرسمي في فيسبوك: "زارنا الضيف الثقيل أنا وزوجتي الحبيبة.. الحمد لله علي كل شيء.. دعواتكم بالشفاء".

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يشار إلى أن عددا من الفنانين والفنانات في مصر أصيبوا بفيروس كورونا، آخرهم الفنان سمير غانم الذي توفي يوم الخميس.

 

كما أصيبت به الفنانة دلال عبد العزيز زوجة غانم والتي لا تزال تتلقى العلاج داخل المستشفى.


وكان الحجار قد نعى يوم أمس الجمعة، سمير غانم، بالقول على حسابه في فيسبوك: "وداعا الفنان والكوميديان العظيم سمير غانم، ربنا يرحمه ويسكنه جناته.. وخالص العزاء لأسرته الكريمة".

 

المصدر- سكاي نيوز

 




 

 


 

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