الثلاثاء 20-10-2020
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الثلاثاء، 20-10-2020 04:12 م

اصابة النجم العالمي جيف بريدجز بسرطان الغدد الليمفاوية

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الوكيل الإخباري _ اعلن النجم العالمي جيف بريدجز عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن إصابته بمرض سرطان الغدد الليمفاوية.

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حيث انه قال:"لقد شُخّصت إصابتي بسرطان الغدد الليمفاوية، ومع أن المرض خطير إلا أني أشعر أني محظوظ لأن فريقا من أفضل الأطباء يتولى رعايتي، والتوقعات جيدة".


لتنهال عليه التعليقات من متابعيه الذين تمنوا له الشفاء العاجل .

 

 

المصدر : الفن 

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