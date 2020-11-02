اصابة عاصي الحلاني وعائلته بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري _ كشف الوليد الحلاني نجل الفنان اللبناني عاصي الحلاني عن اصابته وعائلته بفيروس كورونا خلال الاشهر الماضية وشفائهم منه .

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حيث انه اشار من خلال تصريحات لاحد البرامج التلفزيونية الى انه اصيب هو ووالده ووالدته وشقيقته بفيروس كورونا خلال الأشهر الماضية، الا انهم تعافوا منه.



مؤكد إنه كان ملتزما بالإجراءات الاحترازية لكنه اضطر للسفر وأصيب بالفيروس خلال ذلك الوقت.



المصدر : الامارات نيوز

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