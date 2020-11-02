الإثنين 02-11-2020
الوكيل الاخباري

توصيات جديدة بسبب انتشار كورونا في المملكة

المعونة: تسليم دعم الخبز لمليون و100 ألف أسرة

القطامين: لا توجه للتضييق على العمالة الوافدة بالأردن

تعيين 200 طبيب و500 ممرض و25 فني مختبرات خلال جائحة كورونا

التربية تكشف للوكيل آلية خصم 15% لطلبة المدارس الخاصة

السلايطة للوكيل : استثناء مناطق وأماكن من تنبيهات أمان - فيديو

وزارة الصحة تعلن حاجتها لشراء خدمات عاملين في تخصصات طبية

بعد ما نشره الوكيل الإخباري .. التحفظ على أطنان من الذرة المعلبة في عمان

وفيات الإثنين 2/11/2020

تحرير مخالفات لمخالفي أوامر الدفاع




الإثنين، 02-11-2020 11:50 ص

اصابة عاصي الحلاني وعائلته بفيروس كورونا

assi


الوكيل الإخباري _ كشف الوليد الحلاني نجل الفنان اللبناني عاصي الحلاني عن اصابته وعائلته بفيروس كورونا خلال الاشهر الماضية وشفائهم منه .

اضافة اعلان
 

حيث انه اشار من خلال تصريحات لاحد البرامج التلفزيونية الى انه اصيب هو ووالده ووالدته وشقيقته بفيروس كورونا خلال الأشهر الماضية، الا انهم تعافوا منه.


مؤكد إنه كان ملتزما بالإجراءات الاحترازية لكنه اضطر للسفر وأصيب بالفيروس خلال ذلك الوقت.


المصدر : الامارات نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
-1500x9999-c

وفاة الصحفي البريطاني الشهير روبرت فيسك

620171254833163

الموت يفجع زوج الفنانة أحلام بوفاة صديقه.. صورة

9065464_1587366448

أسيل عمران تنفي إستبعادها من فيلم تامر حسني الجديد

maxresdefault

تامر حسني يحذف أغنيته الجديدة بعد ساعات من طرحها

سبت-1-2-1110x564

شيماء سبت تعلن إصابتها بفيروس كورونا

6970846_1604299036

وفاة الفنان المكسيكي ​ريكاردو بلوم

أخبار متعلقة
image

محمود الليثي يعلن تعافيه وأسرته من كورونا

1603263266SwgTo

شائعات حول وفاة بسام كوسا بكورونا

image0 (78)

الموت يفجع هيا الشعيبي بسبب كورونا

1339596192_DSC_1608

أول ظهور للفنانة إيمان العاصي بعد تعافيها من كورونا.. شاهد

86f829c60b7b46ca9a36d5c2061794e1

اصابة نجمة أنت أطرق بابي بـ فيروس كورونا

3354726-2108127027

نجل محمود ياسين يكشف حقيقة وفاة والده بفيروس كورونا