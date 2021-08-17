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الثلاثاء، 17-08-2021 09:58 م

اصابة فنان مصري شهير بكورونا وحالته الصحية مستقرة -صورة

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الوكيل الاخباري-أصيب الفنان المصري طارق الدسوقي، الذي يعد واحدا من أشهر النجوم في حقبة الثمانينيات والتسعينيات بفيروس "كورونا" المستجد.
ويخضع الدسوقي حاليا للعزل المنزلي، وحالته الصحية مستقرة، حسبما أعلنت ابنته لجين، عبر منشور على حسابها الخاص على موقع "فيسبوك".

وتوجهت ابنة طارق الدسوقي بالشكر إلى كل جمهور والدها، ووزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنانتين شيرين ونهال عنبر، على سؤالهم المستمر عنه ومتابعة حالته، ودعائهم له بالشفاء.

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وأكدت أن دعوات محبي والدها له بالشفاء كانت سببا في فرحته ورفع حالته المعنوية.


يشار إلى أن طارق الدسوقي من أهم نجوم السينما والدراما التلفزيونية خلال فترة الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي، ومن أبرز أعماله الفنية فيلم "لا تسألني من أنا" أمام الفنانة الراحلة شادية، و"السادة المرتشون" و"التعويذة" أمام الفنان الراحل محمود ياسين، و"المعلمة سماح" أمام الفنانة الراحلة مديحة كامل، ومسلسل "السقوط في بئر سبع" مع سعيد صالح وإسعاد يونس.

 

سبوتنيك

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