اصابة مدير أعمال إليسا بكورونا

الوكيل الإخباري _ اعلن أمين أبي ياغي، مدير أعمال الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن إصابته بفيروس كورونا المستجد .

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حيث انه قال : "بدأت العام 2021 مع طاقة إيجابية" مضيفاً رموزاً تشير إلى الخطر والكمامة والحجر المنزلي.



وبدورها طمأنت الفنانة اللبنانية اليسا متابعيها عن حالتها الصحية بعد اصابة مدير اعمالها بكورونا ، حيث اشارت الى أنها لم تخالط مدير أعمالها خلال الفترة الماضية.

وأضافت: "أقول لجمهوري لا تخافوا على صحتي أنا منيحة وأعيش في منزلي وكل شيء تمام".



المصدر : لها



