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السبت، 09-01-2021 11:36 ص

اصابة مدير أعمال إليسا بكورونا

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الوكيل الإخباري _ اعلن أمين أبي ياغي، مدير أعمال الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن  إصابته بفيروس كورونا المستجد .

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حيث انه قال : "بدأت العام 2021 مع طاقة إيجابية" مضيفاً رموزاً تشير إلى الخطر والكمامة والحجر المنزلي.


وبدورها طمأنت الفنانة اللبنانية اليسا متابعيها عن حالتها الصحية بعد اصابة مدير اعمالها بكورونا ، حيث اشارت الى أنها لم تخالط مدير أعمالها خلال الفترة الماضية.

 

وأضافت: "أقول لجمهوري لا تخافوا على صحتي أنا منيحة وأعيش في منزلي وكل شيء تمام".

المصدر : لها 



 




 

 


 

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