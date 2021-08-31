اصابة نهال عنبر بارتجاج في المخ اثناء عرض مسرحيتها - صورة

الوكيل الإخباري - أصيبت الممثلة المصرية نهال عنبر بجرح في رأسها وارتجاج في المخ، بعد إصطدامها بالديكور أثناء عرض مسرحية "زقاق المدق"، فأغمي عليها وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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كما قرر فريق عمل المسرحية إلغاء استكمال العرض بعد تعرض نهال عنبر لسقوط قطعة من الديكور على رأسها، أثناء عرض المسرحية.



ومن المقرر أن تخرج عنبر من المستشفى صباح اليوم الثلاثاء، بعد الاطمئنان على وضعها الصحي.



يشار إلى أن مسرحية "زقاق المدق" من بطولة دنيا عبد العزيز، أمل رزق، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسيني، ضياء عبد الخالق، بهاء ثروت، عبد الله سعد وغيرهم ومن إخراج واستعراضات عادل عبده.





المصدر - الفن