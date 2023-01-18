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الأربعاء، 18-01-2023 02:42 م

اصالة تتحدث عن كواليس انهاء خلافها مع جورج وسوف : انقهر قلبي من جوا

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الوكيل الإخباري-تحدثت الفنانة السورية اصالة عن كواليس انهاء خلافها مع الفنان السوري جورج وسوف وذلك بعد وفاة ابنه وديع.

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وفي مقابلة لها مع برنامج "ذا انسيدر بالعربي"، تحدثت اصالة عن سبب تقديمها التعزية لسلطان الطرب بوفاة ابنه وذلك على الرغم من انقطاع العلاقة بينهما والخلاف بسبب أرائهما السياسية المتعلقة ببلدهما سوريا.


وقالت اصالة:"عزيت جورج وسوف وبعزي الدنيا كلها، لأن انقهر قلبي من جوا على وفاة ابنه وديع، لأنه إنسان حساس كتير ومتعلق بالعائلة".


كما علقت على تجاهل سلطان الطرب لها في حفل تريو نايت، وقالت: كنت بتمنى أكون معه، وحفظت كل أغانيه، لكن ظروفه ما بتسمح، وهو أستاذنا الكبير، وما بقدر أشيله من قلبي فجأة، هو مزروع بـ قلبي وكل ذكريات طفولتي، وموقف مثل ما حدث بالحفلة ما بيخليني أحكم عليه، هحس أني بظلمه أو يكون في شيء من الأنانية".

 

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