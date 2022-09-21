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الأربعاء، 21-09-2022 11:42 ص

اصالة توجه رسالة لجمهورها في مصر

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الوكيل الإخباري-شاركت الفنانة أصالة بوستر حفلها في مصر، وتوجهت من خلال منشور أرفقته بالبوستر برسالة الى الجمهور المصري قائلة: "وطن صوتي وفنّي وانطلاقة حلمي... وطن أهلي وأولادي وصحبتي الغالية وجميع أحبّتي... مصر الحبيبة وعلى مسرح هو الجديد من العراقة الأصيلة رح لاقيكم بها التاريخ وكلي شوق لنغني سوا الجديد واخترت منها جزء وبالسّهرات الجاية بنزيد".

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واختتمت رسالتها بالقول: "يا ريت تقترحوا عليّ شو من الجديد مشتاقين تسمعوه... اشتقت لكم وبكلّ الحب رح نلتقي".


تفاعل الجمهور مع المنشور وشاركوه عبر صفحاتهم الخاصة وتمنوا لها التوفيق.


 الفن

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