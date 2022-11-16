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الأربعاء، 16-11-2022 04:19 م

اطلالة غريبة للفنان التركي الشهير بـ " مهند " .. صورة

الفنان-التركي-كيفانج-تاتليتوغ


الوكيل الإخباري-أطل الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ على الجمهور بلوك مختلف تماماً عن ما إعتدنا عليه سابقاً، حيث بدى وكأنه رجل عصابات، وبشعر باللون البني القاتم، وبذقن خفيفة وشائبة، وبدى بملابس غريبة، لفتت أنظار الجمهور بشكل كبير.

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ويبدو أن كيفانش سيعتمد هذا اللوك لشخصية مسلسله الجديد ، كشفت معلومات لوسائل إعلامية تركية  تفاصيل جديدة حول المسلسل الشهير "العائلة" والذي تم تأجيله لمدة طويلة، بسبب عدم إتمام التعاقد مع النجوم، وعدم الاستقرار على الأسماء، ليوافق أخيراً كيفانش تاتليتوغ على بطولته.


المسلسل يتحدث عن قصة مافيا، وهو نسخة تركية عن المسلسل الأمريكي الشهير The Sopranos، ويدور في اطار الدراما والجريمة حول رجل مافيا أمريكي يواجه صعوبة بين بيئته والمنظمات الاجرامية ويلجأ لطبيبة نفسية، للموازنة بين حياته الخاصة والعملية.


وأعلنت الصفحة الخاصة بمعجبي كيفانش، أنه تم اختياره لدور البطولة في المسلسل ووافق على المشاركة فيه مبدئياً.


 

الفن

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