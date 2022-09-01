اطلالة مختلفة للنجمة نادين نسيب نجيم .. فيديو

الوكيل الإخباري-شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يظهرها وهي متواجدة عند مصفف الشعر لتغير لون شعرها وإطلالتها على أنغام أغنية أجنبية.

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وبدت نادين بشعرها الطويل الذي تخللت خصلاته البنية اللون الأشقر وسألت جمهورها برسالة مرفقة :"هل هذه هي الإطلالة الجديدة؟ فلننتظر لنعرف"، وأضافت :"أيهما تجدونه أكثر جاذبية ؟:البني الداكن أو الأشقر ؟ أخبروني آراءكم".



وقد انهالت التعليقات المشيدة بجمال نادين وعدد من المتابعين اعتبر أنها جميلة على كل الأحوال ومهما اختارت لشعرها من ألوان.



إشارة إلى ان نادين كانت رثت الفنان الراحل جورج الراسي ناشرة صوراً لها معه من اللقاء الذي جعلها تتعرف به وذكرت مآثره مواسية عائلته ومحبيه.





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