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الثلاثاء، 13-07-2021 04:17 م

اعترافات صادمة لشهود على حادث وفاة كريم صبري

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الوكيل الإخباري - واصلت النيابة العامة المصرية تحقيقاتها في وفاة كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري، غرقاً أثناء محاولته الهرب من مركز لعلاج الإدمان.

واستمعت النيابة الى أقوال عدد من الشهود، وأكد أحدهم بعدما صادف وجوده في منطقة الحادث، أنه كعادته خرج للصيد بالقرب من المركز، وقبل غروب الشمس رأى أشخاصاً يركضون وراء شاب، وهو يحاول الهرب منهم، وأثناء الفرار سُدّت المنافذ في وجهه ولم يجد أمامه إلا القفز في البحيرة، ليبدأ بعد ثوانٍ الاستغاثة والاستنجاد بالمارّة لإنقاذه من الغرق، ولكن من دون جدوى.

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وأضاف شاهد عيان آخر: "وقف الجميع ينظرون إلى الشاب وهو يغرق، ولم يحاول أحد إنقاذه لأنهم لا يجيدون السباحة، وبعد بقاء الشاب حوالى نصف ساعة في الماء لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم أخرج عدد من الصيادين جثته من الترعة وأبلغوا الشرطة بحادث الغرق".

 

المصدر - لبنان 24 

 

 




 

 


 

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