اعتراف خطير لنادين نسيب نجيم بذكرى انفجار بيروت - صور

الوكيل الإخباري - استذكرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم مأساة إنفجار مرفأ بيروت، حيث كانت ضمن الأشخاص الذين تعرضوا للإصابات البالغة جراء الإنفجار، ونشرت عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي .





اضافة اعلان

صور من الخراب الذي عم منزلها بعد الحادثة، وكتبت: "بذكرى ٤ آب ما رح ننسى ابداً الجريمة الإنسانية يلي صارت بحق الشعب اللبناني هيدي مش حرب هيدا كان نهار طبيعي متل كل ايام السنة والناس قاعدة ببيوتها بأمان مرتاحة فجأة بلحظة وبغفلة عين فجّرونا ! ليش؟ كلنا منعرف الجواب.

الله اكبر منكم و الله مع كل انسان اتضرر جسدياً ومعنوياً ومادياً الله يرحم الضحايا و يصبّر اهلهم ،الحجر بيتعوض بس الإنسان ما بيتعوّض ما في شي رح يعوّضنا غير عدالة السماlebanese people don’t live they survive only keep going ".

















المصدر - الفن