الأربعاء 04-08-2021
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتقل طفلا مقدسيا

مشادة كلامية بسبب جلوس نائب مكان الخصاونة خلال الجلسة الافتتاحي

استياء أولياء الأمور لصعوبة نقل أبنائهم إلى المدارس الحكومية

تونس: وزارة الداخلية تنفي أخبارا متداولة حول إعفاء مسؤول كبير من منصبه

عمود كهرباء يثير استياء زوار البحر الميت

العراق: الإصابات بكورونا ترتفع وقد نفقد السيطرة في أي لحظة

السير : حادث دهس على شارع الأردن

دبلوماسي روسي يتهم الاتحاد الأوروبي بتسييس الوضع حول لقاحات كورونا الروسية

التعليم العالي يدعو الموظفين الالتزام بأمر الدفاع 32 غدا

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الأربعاء، 04-08-2021 09:59 ص

اعتراف خطير لنادين نسيب نجيم بذكرى انفجار بيروت - صور

مممممممممممم


الوكيل الإخباري - استذكرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم مأساة إنفجار مرفأ بيروت، حيث كانت ضمن الأشخاص الذين تعرضوا للإصابات البالغة جراء الإنفجار، ونشرت عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي .

اضافة اعلان

صور من الخراب الذي عم منزلها بعد الحادثة، وكتبت: "بذكرى ٤ آب ما رح ننسى ابداً الجريمة الإنسانية يلي صارت بحق الشعب اللبناني هيدي مش حرب هيدا كان نهار طبيعي متل كل ايام السنة والناس قاعدة ببيوتها بأمان مرتاحة فجأة بلحظة وبغفلة عين فجّرونا ! ليش؟ كلنا منعرف الجواب.

 

الله اكبر منكم و الله مع كل انسان اتضرر جسدياً ومعنوياً ومادياً الله يرحم الضحايا و يصبّر اهلهم ،الحجر بيتعوض بس الإنسان ما بيتعوّض ما في شي رح يعوّضنا غير عدالة السماlebanese people don’t live they survive only keep going ".

 







المصدر - الفن 
















 




 

 


 

إقرأ ايضا
338524_0

وفاة أحمد السقا يتصدر الترند وزوجته تخرج عن صمتها

ف

وفاة الفنانة المصرية فتحية طنطاوي

shakiraaa

شاكيرا قد تواجه المحاكمة بتهمة التهرب الضريبي في إسبانيا

nassif1

جورج وسوف يدعم ناصيف زيتون - صور

كككككك

إيلي شمالي يغني تحت التيني على أنغام البنت القوية - فيديو

341931_0

محمد كيلاني يعود بـ القلب الأبيض - صورة