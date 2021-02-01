اعلامية مصرية تكشف سرّ إنفصال عمرو دياب ودينا الشربيني!.. فيديو

الوكيل الاخباري - نشرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو لمقابلتها الفنان عمرو دياب أثناء تواجدهما في دبي، حيث كشفت من خلاله عن معرفتها لسبب انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني، بعد مقابلتها له.



وقالت بسمة وهبة في المقطع: "للأسف مضطرة أقول لكم عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه؟ سابوا بعض من نبرنا ياجماعة، قمر ومتواضع وكل حاجة حلوة فيه وهي كمان كل حاجة حلوة فيها، جبناهم الأرض.. حسد وعنينا ونبرنا عليهم".

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وتابعت أن بعض الإعلاميين يستغلون انفصال الثنائي لإشعال الأجواء بينهما، ذاكرة الإعلامي تامر أمين، حيث وجهت له رسالة قائلة: "تامر يا أمين بوتاجاز، مفيش داعي يا تامر وبعدين لما تعمل كده أطلع أنا أعمل إيه في برنامجي الجديد؟، يا جماعة براحة على الناس، لو في واحد في المية إنهم يرجعوا لبعض مش هيرجعوا، بسبب تناقل الكلام والتأويل".

وأوضحت أنه من غير اللائق تناول سيرة الطرفين كونهما شخصيتين عامتين، كما نصحتهما بأن المال قد يشتري أي شيء والقدر قد يجلب أي شيء ولكن الحب لا يقدر بثمن، وأن يحاولا التنازل وتقريب وجهات النظر وألا يستغنيا عن حبهما بسهولة.



وكانت بسمة وهبة قد كشفت عن إصابتها بشلل عضلي في الوجه إثر تعرضها لخطأ طبي بأحد مراكز التجميل.

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