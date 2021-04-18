الأحد 18-04-2021
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الأحد، 18-04-2021 01:29 م

اعلامية مصرية شابة تعلن إصابتها بالسرطان بكلمات مؤثرة.. صور

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الوكيل الاخباري - اعتذرت مقدمة البرامج أسماء مصطفى عن غيابها الفترة الماضية وعدم قدرتها على الرد على سؤال محبيها ومتابعيها، كاشفة أنها كانت تتلقى علاجها من السرطان.

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وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك" قائلة: "أنا بعتذر طول الفترة اللي فاتت عن الاختفاء وعدم الرد غصب عني الحقيقة بقالي كام شهر مش عارفة أرد أو أكتب أقول إيه لمعظم الناس وده كان علشان أمي وعيلتي لحد ما يستوعبوا القصة وبعد ما عرفت ورضيت خلاص مش فارق معايا خلاص".


وأضافت: "أنا حالي حال ناس غيري كتير بيمروا بمعركة مع المرض اللعين الاسم صعب معلش وأنا منهم بحاول وبكافح وربنا كريم صحيح المشوار لسه طويل والشفا بإيدين ربنا وحده وما علينا غير إننا ناخد بالأسباب ونرضى بقضاء الله ونسأله اللطف فيه مش عايزة حد يزعل أنا بس محتاجة الدعاء لأني مؤمنة انه بيغير القدر".

وتابعت: "أنا قطعت مسافة كويسة في رحلة العلاج الحمد لله ولسه في خطوات تانية ربنا يسهل في انتظار تحديد ميعاد العملية علشان كده عدم ظهوري هيطول.. رجاء تاني محدش يضايق فضلاً الدعاء".


وكانت أسماء مصطفى انتهت من تسجيل حلقات النسخة الرمضانية من برنامجها "في بيتها" الذي يحمل عنوان "بيتنا فى رمضان".


البرنامج يعرض بعد الإفطار يومياً وتدور فكرته حول الأصوات التى ارتبطنا بها في شهر رمضان المبارك مثل صوت الشيخ محمد رفعت والنقشبندي والمسحراتي وغير ذلك من الأصوات التي تذكرنا بالشهر الفضيل، وفي كل حلقة تعرض تفاصيل كل صوت وسبب ارتباطنا به في رمضان دون باقي الشهور.



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