اعلام عالمي : شاكيرا تنسحب من حفل افتتاح كأس العالم 2022

الوكيل الإخباري-وجهت المطربة العالمية شاكيرا صدمة لعشاق كرة القدم، بعد أنباء عن عدم مشاركتها في حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 المقرر إقامته يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، وذلك لأسباب شخصية، وفقاً لمجلة Marca Magazine.





وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أن الصحافية أدريانا دورونسورو ظهرت في برنامج El programa de Ana Rosa وأكدت غياب المغنية الكولومبية عن أكبر بطولة كرة قدم في العالم.





وتعد شاكيرا أيقونة حفلات افتتاح كأس العالم ثلاث مرات في عام 2006 في ألمانيا و2010 في جنوب أفريقيا و2014 في البرازيل، لكنها غابت عن مونديال روسيا، وأشهر أغانيها للمونديال "waka waka" وأصبحت النجمة الكولومبية لها بصمة واضحة في أذهان المتابعين وعشاق أغاني كأس العالم.



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جدير بالذكر أن المطربة دوا ليبا قد أعلنت مؤخراً هي الأخرى عن عدم مشاركتها في الحفل.



من جانبها لم يصدر لغاية اللحظة تعليق رسمي من المطربة العالمية شاكيرا حول الانسحاب .



