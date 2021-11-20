اعنف هجوم من عبير صبري وأيتن عامر على قرار هاني شاكر

الوكيل الإخباري - قرار نقيب الموسيقيين في مصر الفنان هاني شاكر وقف مطربي المهرجانات الذين بلغ عددهم 19 مطرباً لم يمر مرور الكرام، بل لاقته موجة اعتراضات من فنانين عبّروا عن استيائهم من هذا القرار على وسائل التواصل الاجتماعي.

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هكذا رفضت الممثلة عبير صبري هذه الخطوة واصفة القرار بأنه "ظالم ولن ينجح؛ لأن هذا اللون من الغناء له جمهور كبير داخل مصر وخارجها"، لافتةً إلى أنّ "مطربي المهرجانات يحظون بحبٍ كبير من قِبل الجمهور. كما أشارت أنّ "حظر لون غنائي قرار ليس صحيحاً؛ لأن الناس ليست في درس تربية قومية، وأحرار فيما تسمع وتُشاهد".

كذلك رفضت الممثلة المصرية آيتن عامر عبر وسائل التواصل الاجتماعي القرار الصادر ضد مطربي المهرجانات، وتحديداً حسن أبو الروس، متسائلةً عن المظهر العام والقواعد الخاصة التي تتحدث عنها نقابة المهن الموسيقية.



وبينما يعتبر بعض الجمهور أن قرار هاني شاكر صائب، ويهدف إلى التصدي لما يُقدَّم من أعمال مبتذلة، يسعى بعض الفنانين لايجاد حل للأزمة.

المصدر - الفن