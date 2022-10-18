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الثلاثاء، 18-10-2022 02:21 م

الأمانة العامة للصحة النفسية تنفي وجود الفنانة شيرين بأحد مستشفياتها

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الوكيل الإخباري - لا تزال تداعيات أكبر أزمة تمرّ بها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب منذ ساعات مستمرة.

فبعد تأكيد عائلتها أن شيرين عبد الوهاب ، قد أودعت في المستشفى للعلاج من تعاطي المخدّرات وورود شهادتي طبيبين من المستشفى في محضر النيابة، إلا أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان نفت الأمر تماماً.

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وأكدّت أن المطربة شيرين عبد الوهاب لم تحتجز بمعرفة أهلها بمستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وأنها لا تملك معلومة دقيقة عن مكان وجود الفنانة أو حتى عن حالتها الصحية.

وأضافت في بيان اليوم الثلاثاء، أن المستشفيات والمراكز التابعة لها، والمنتشرة في 16 محافظة من محافظات الجمهورية تحترم وتعمل وفق قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 وتعديلاته لسنة 2021، التي تنص على أنه لا يجوز حجز مريض الإدمان رغم إرادته.


كذلك رفض بشدة الزج باسمها أو أي من مستشفياتها في تلك الواقعة، مهيبة بوسائل الإعلام كافة تحري الدقة وعدم نشر معلومات غير صحيحة.

 

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