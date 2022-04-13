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الأربعاء، 13-04-2022 03:07 م

الأوهام تطارد يسرا مجددا

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الوكيل الإخباري - يبدو أن الأوهام هي أكثر ما يطارد فريدة (يسرا) في مسلسل "أحلام سعيدة"، فبعد الحادث الذي تسبب بإصابتها بالعمى، أصبحت فريدة تشك في كل ما يحدث حولها بطريقة مريبة.

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أحلام يسرا
في البداية، سيطرت الأحلام أو ما تراه في المنام عليها، وفي كل ليلة تتهم أحداً بنيّته قتلها بناءً على ما تراه في المنام، وأخيراً حين علّقت ملابسها في مقبض الباب، ظنّت أن أحدهم يشدها من الخلف، ما تسبب بوقوعها على الأرض وإصابتها بالإغماء.


هذا كله أدى إلى فقدان الثقة بكل من حولها، حتى طردت صديقاتها والخادمة من المنزل، لكن مع نهاية الحلقة تتكشف حقيقة هذه الأوهام بمفاجأة كبيرة.


"أحلام سعيدة" من تأليف هالة خليل (مخرجة فيلمي "نوَّارة" و"أحلى الأوقات") وإخراج عمرو عرفة الذي سبق أن تعاون مع يسرا في مسلسل "سرايا عابدين".


ويشارك يسرا في بطولة المسلسل غادة عادل ومي كساب وعماد رشاد ونبيل نور الدين، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم.

 

نواعم

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