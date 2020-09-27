الاعلامية اللبنانية نادية بساط تكشف إصابتها بـ فيروس كورونا

الوكيل الإخباري _ كشفت الإعلامية اللبنانية نادية بساط عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن إصابتها بفيروس كورونا .

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وقد اشارت الى أنها تعاني من وضع صحي صعب بعد الإصابة، وشعرت أن حياتها إنتهت، كما انها وجهت رسالة الى متابعيها بضرورة التقيد بالتدابير والإحتياطات الصحية اللازمة، تفادياً للإصابة بهذا الفيروس المخيف والمؤلم.



حيث انها كتبت : "أسبوع كامل على إصابتي بكورونا ، رغم كل الاحتياطات فيروس مُخيف ،مُؤلم ، حَرمني النوم والراحة وشعرت أنّ حياتي إنتهت. فقدت طاقتي وشهيتي وحاسة الشمّ نهائياً. حسيت اكتر شو صار مع اولادي أصلّي أن يكون هذا أقسى ما أصل إليه . الحمدلله دائماً وأبداً أرجوكم انتبهوا".





فيروس مُخيف ،مُؤلم ، حَرمني النوم والراحة وشعرت أنّ حياتي إنتهت.





فيروس مُخيف ،مُؤلم ، حَرمني النوم والراحة وشعرت أنّ حياتي إنتهت.



فقدت طاقتي وشهيتي وحاسة الشمّ نهائياً.

حسيت اكتر شو صار مع اولادي ❤️



أصلّي أن يكون هذا أقسى ما أصل إليه 🙏.



الحمدلله دائماً وأبداً



أرجوكم انتبهوا أسبوع كامل على إصابتي بكورونا ، رغم كل الاحتياطاتفيروس مُخيف ،مُؤلم ، حَرمني النوم والراحة وشعرت أنّ حياتي إنتهت.فقدت طاقتي وشهيتي وحاسة الشمّ نهائياً.حسيت اكتر شو صار مع اولادي ❤️أصلّي أن يكون هذا أقسى ما أصل إليه 🙏.الحمدلله دائماً وأبداًأرجوكم انتبهوا #كورونا September 26, 2020 أسبوع كامل على إصابتي بكورونا ، رغم كل الاحتياطاتفيروس مُخيف ،مُؤلم ، حَرمني النوم والراحة وشعرت أنّ حياتي إنتهت.

المصدر : الفن

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