الإثنين 28-09-2020
الوكيل الاخباري

وزير التربية يوضح حول السياسة التعليميّة بالاردن

3 إصابات جديدة بكورونا في المفرق

قرار عاجل من وزير التربية والتعليم

إعلان قائمة القبول الموحد غدا

إجراءات حكومية هامة بسبب كورونا

الرزاز يوجه رسالة على الواتساب للوزراء

الرزاز يبحث آلية تنفيذ خدمة العلم

الكشف عن هوية المصابة الجديدة بكورونا في مأدبا

بدء العد التنازلي لانتهاء تقديم تظلمات دعم الخبز - رابط

مصدر للوكيل : التربية ما زالت تبحث مصير دوام طلبة المدارس




الأحد، 27-09-2020 10:28 ص

الاعلامية اللبنانية نادية بساط تكشف إصابتها بـ فيروس كورونا

204424


الوكيل الإخباري _ كشفت الإعلامية اللبنانية نادية بساط عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن إصابتها بفيروس كورونا .

اضافة اعلان
 

وقد اشارت الى أنها تعاني من وضع صحي صعب بعد الإصابة، وشعرت أن حياتها إنتهت، كما انها وجهت رسالة الى متابعيها بضرورة التقيد بالتدابير والإحتياطات الصحية اللازمة، تفادياً للإصابة بهذا الفيروس المخيف والمؤلم.


حيث انها كتبت : "أسبوع كامل على إصابتي بكورونا ، رغم كل الاحتياطات فيروس مُخيف ،مُؤلم ، حَرمني النوم والراحة وشعرت أنّ حياتي إنتهت. فقدت طاقتي وشهيتي وحاسة الشمّ نهائياً. حسيت اكتر شو صار مع اولادي أصلّي أن يكون هذا أقسى ما أصل إليه . الحمدلله دائماً وأبداً أرجوكم انتبهوا".

 

المصدر : الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
4-59

الفنانة اللبنانية زينة مكي تثير الجدل بحفل زفافها.. شاهد

7-23-1200x675

وفاة الروائي السوري عدنان فرزات بعد صراع مع المرض

138c05a77b998c1a27b65119cbd011823d14f4c3_hq

الفنان التركي بوراك أوزجيفيت ينشر فيديو يثير الجدل!.. شاهد

1116394_1526369260

بعد إنفصال دام شهرين .. مشاعل الشحي وأحمد خميس يعودان لبعضهما

8294541-1100872258

أحلام تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

1043998675_0_168_2048_1275_1000x541_80_0_0_430ce3a1e80e2a7088ad05fa42f2ff46

إيهاب توفيق يكشف حقيقة ترشحه لمجلس النواب في مصر

أخبار متعلقة
7036281-1653329434

أحلام تلتزم بإجراءات الوقاية من كورونا قبل بدء حفلها بهذه الطريقة!.. شاهد

2020-09-2111_16_16.031326-hamdi1

وفاة الفنان الجزائري حمدي بناني اثر اصابته بكورونا

عمرو-دياب-يحضر-مفاجأة-لجمهوره

12 شرطًا لحضور حفل الفنان عمرو دياب بالسعودية في ظل أزمة كورونا !

920208114247152963132

زوجة الممثل عمر الشناوي تعلن شفائها من كورونا

فخرية-خميس

أول ظهور للفنانة فخرية خميس بعد إصابتها بالسرطان وكورونا.. شاهد

sassasdasddsdsd

إصابة الفنان نضال الشافعي أثناء التصوير