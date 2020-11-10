الاعلامية المصرية ريهام سعيد تثير الجدل بأحدث ظهور.. شاهد

الوكيل الاخباري - أحدثت الاعلامية المصرية، ريهام سعيد، يوم امس الاثنين، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب أحدث مظهر اعتمدته لها استعدادا للعودة لتقديم برنامجها الشهير "صبايا الخير".

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وشاركت الاعلامية المصرية ريهام سعيد متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة حديثة لها، التي أجمع العديد أنها أصبحت تشبه فيها الإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني، سواء في الماكياج أو تسريحة الشعر.

وكانت ريهام سعيد أعلنت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول عن عودتها لتقديم برنامجها التلفزيوني "صبايا الخير"، على شاشة فضائية "النهار" المصرية، كما أنها أذاعت برومو البرنامج الذي لم يتم تحديد موعدا لعرض أولى حلقاته.





سبوتنيك

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