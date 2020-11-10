الثلاثاء 10-11-2020
الوكيل الاخباري

استثناء فئة جديدة من الحظر الشامل

وزير الخارجية يعزي بوفاة صائب عريقات

لماذا استذكر الأردنيون الشيخ اللالا بعد وفاته اليوم ؟

موعد حظر التجول الشامل اليوم

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعلن عن ترخيص علاج مطور لفيروس كورونا

وزير المياه يدلي بصوته في سحاب

الحكومة تعلق على علاج كورونا والحظر الشامل

وزير الشؤون السياسية: الهيئة هي من تدير الانتخابات كاملة

وزير الإعلام يشارك بالاقتراع في ماركا

الملك يعزي بوفاة صائب عريقات




الثلاثاء، 10-11-2020 02:10 م

الاعلامية المصرية ريهام سعيد تثير الجدل بأحدث ظهور.. شاهد

ريهام-سعيد-1


الوكيل الاخباري - أحدثت الاعلامية المصرية، ريهام سعيد، يوم امس الاثنين، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب أحدث مظهر اعتمدته لها استعدادا للعودة لتقديم برنامجها الشهير "صبايا الخير".

اضافة اعلان

وشاركت الاعلامية المصرية ريهام سعيد متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة حديثة لها، التي أجمع العديد أنها أصبحت تشبه فيها الإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني، سواء في الماكياج أو تسريحة الشعر.

 

وكانت ريهام سعيد أعلنت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول عن عودتها لتقديم برنامجها التلفزيوني "صبايا الخير"، على شاشة فضائية "النهار" المصرية، كما أنها أذاعت برومو البرنامج الذي لم يتم تحديد موعدا لعرض أولى حلقاته.



A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial) on

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
e5b10bd94539b0d38cafdd276803c2a5

أصالة تنفي شائعات إصابتها بفيروس كورونا

202041311233472637223738140724417

زهير رمضان يكشف تفاصيل جديدة في باب الحارة

9999085227

​أحمد كمال ينفي شائعات اصابة عبلة كامل بالسرطان

20160822_115135_3051

اصابة الفنانة دينا محسن بكسر في ذراعها

3lmqdkl2

شائعات تدهور صحة ميادة الحناوي وإصابتها بفيروس كورونا

165

فايق عزب ينقل للعناية المركزة إثر إصابته بفيروس نادر

أخبار متعلقة
620171254833163

الموت يفجع زوج الفنانة أحلام بوفاة صديقه.. صورة

969F88CC-963C-4664-B3F1-B91DB58552B1

الحكم على حمو بيكا بالحبس لمدة عامين

2020_2_25_19_25_15_498

أسرة أحمد زكي تحرك دعوى قضائية لحراسة ممتلكاته

20191109201822098

خطوبة شقيق الراحل هيثم أحمد زكي.. شاهد

3872791_1200x720

بعد غيابها لسنوات الفنانة جوانا ملاح تفاجئ الجمهور - فيديو

20201005_044357-507

تصريح للفنانة ياسمين صبري عن كورونا يثير الجدل