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السبت، 17-09-2022 01:04 م

الاعلامي المصري شريف مدكور يحتفل بعيد ميلاده بصورة من الطفولة

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الوكيل الإخباري-إحتفل الاعلامي المصري شريف مدكور اليوم بتخطيه اول نصف قرن من حياته بصورة من الطفولة.

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قام الاعلامي المصري بنشر صورة عندما كان مولوداً صغيراً على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفال بعيد ميلاده الخمسين وعلق عليها كاتباً: "خمسين سنه على الصوره يوم الاثنين 17/9/1972. الساعه ٤ عصراً مولد شريف مدكور".


السنوات الاخيرة من حياة الاعلامي لم تكن خالية من القلق على الصحة اذ عانى عام 2019 من سرطان القولون واضطر للخضوع للعلاج الكيماوي، ثم عاد واعلن انه مصاب بفيروس نادر في الدم بسبب قلة مناعته بعد تلقيه العلاج الكيماوي.

 


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