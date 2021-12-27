الاعلامي داوود الشريان في أول ظهور بعد غياب بسبب المرض - صورة

الوكيل الإخباري - نشر الصحافي عثمان العمير على حسابه الرسمي في تويتر صورة تجمع الإعلامي السعودي داوود الشريان بالمطرب لجزائري الشاب خالد وعلق عليها: الشاب داوود الشريان في لقاء تلفزيوني مع الشاب خالد، وتم تداول الصورة بسبب ظهور الشريان بها بهيئة مختلفة ونحافة واضحة.





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تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور الجديدة للإعلامي داوود الشريان في أحدث ظهور له بعد غياب فترة بسبب وضعه الصحي الذي منعه من الظهور، ثم نشر نجله محمد على حسابه في تويتر فيديو لداوود الشريان وهو يرسم على جدران فناء منزله برفقة أحفاده وعلق: الوالد حفظه الله يعلم أحفاده الرسم.









المصدر - سيدتي