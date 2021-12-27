الإثنين 27-12-2021
الوكيل الاخباري

القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ ٣١ سائحاً في العقبة

"الضمان" توضح لـ الوكيل تفاصيل تمديد برنامج استدامة

ترفيعات واسعة في التربية خلال أيام

جنايات مأدبا ترفع عقوبة 7 أشخاص اعتادوا السَّرقة حتى 6 سنوات

رئيس الوزراء يصدر بلاغ رقم 52

رفع الطاقة الاستيعابية للميناء الصناعي إلى 10 ملايين طن سنويا

اصابة رقيب سير بحادث تصادم في الشوبك

بلعاوي يكشف تفاصيل حول الدواء المضاد لكورونا

تسريع صرف رديات الضريبة لتصبح شهرين بدلا من 6 أشهر

خبير يكشف المسار القانوني للتعديلات الدستورية قبل اعتمادها

الإثنين، 27-12-2021 01:58 م

الاعلامي داوود الشريان في أول ظهور بعد غياب بسبب المرض - صورة

5e53f6a235187


الوكيل الإخباري - نشر الصحافي عثمان العمير على حسابه الرسمي في تويتر صورة تجمع الإعلامي السعودي داوود الشريان بالمطرب لجزائري الشاب خالد وعلق عليها: الشاب داوود الشريان في لقاء تلفزيوني مع الشاب خالد، وتم تداول الصورة بسبب ظهور الشريان بها بهيئة مختلفة ونحافة واضحة.

اضافة اعلان

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور الجديدة للإعلامي داوود الشريان في أحدث ظهور له بعد غياب فترة بسبب وضعه الصحي الذي منعه من الظهور، ثم نشر نجله محمد على حسابه في تويتر فيديو لداوود الشريان وهو يرسم على جدران فناء منزله برفقة أحفاده وعلق: الوالد حفظه الله يعلم أحفاده الرسم.


 

 

المصدر - سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
سلمان-خان.

سلمان خان ينجو من الموت بعد لدغة ثعبان

26194

تامر حسني يشعل أجواء حفل إكسبو 2020 دبي - صور

AMR_DIAB_-_NETFLIX_3rd_PHOTO

فيديو...عمرو دياب يطرح أغنية كتر من قربك

387364Image1

أول صورة للإعلامية ريتا حرب بعد الحادث المروع

202103300427362736

أحمد حلمي يكشف كواليس تصوير فيلمه الجديد - صورة

CRLC4

هكذا دعمت رانيا محمود ياسين شقيقها بعد الحادث

أخبار متعلقة
unnamed

اصابة ممثلة مصرية شهيرة واسرتها بفيروس كورونا

94-730x438-1-730x438

انتقادات حادة لسمية الخشاب بسبب كلمة مسيئة - صورة

173-233726--_16075f2f643589_700x400

شريهان توجه رسالة دعم لدنيا سمير غانم

20-12-21-868648513

سبب مغادرة نانسي عجرم حفلها في السعودية بعد أداء أغنيتين فقط

FGjSmSIXEAUdYIr

ما حقيقة عقد زواج “علا الفارس” من رجل إيراني ؟

m-112

فارس كرم يستعد لإطلاق ميني ألبوم