الاعلان عن أول مسلسل بمشاركة الأمير هاري وزوجته ميغان!

الوكيل الاخباري - كشفت شركة "نتفليكس" الإلكترونية، يوم امس الثلاثاء، عن أول مسلسل لها بمشاركة الأمير البريطاني هاري، وزوجته ميغان.

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وذكرت صحيفة "الشروق"، أن شركة البث الإلكتروني العملاقة ستقوم بإطلاق مسلسل يسمى "هارت أوف إنفيكتوس"، على أن يتابع المسلسل مجموعة من الجنود والجنديات السابقين الذين شاركوا في مسابقة "إنفيكتوس جيمز ذا هيج" الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأفادت بأنه سيتم إنتاج المسلسل بالاشتراك مع شركة "أرتشويل بروداكشنز"، وهي شركة إنتاج أسسها دوق ودوقة ساسيكس، بعد تخليهما عن منصبيهما رسميا كشخصيات بارزة في العائلة الملكية البريطانية، العام الماضي.



وكان مقررا عقد ألعاب مسابقة "إنفيكنوس جيمز ذا هيج"، التي تقام في هولندا، في العام الماضي 2020، ولكن تم تأجيلها إلى عام 2022 بسبب جائحة كورونا.



ويشار إلى أن المسلسل الذي سيقوم بالمشاركة فيه الأمير هاري، وزوجته ميغان، من إخراج أورلاندو فون إينسيديل وإنتاج جوانا ناتاسيجارا، التي فازت بجائزة أوسكار عن فيلمها الوثائقي "ذا وايت هيلميتس".

سبوتنيك