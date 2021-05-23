الاعلان عن شفاء الفنانة دلال عبد العزيز من فيروس كورونا.. صورة

الوكيل الاخباري - أعلن الإعلامي رامي رضوان بشرى سارة للجمهور تخص الحالة الصحية لحماته الفنانة المصرية دلال عبد العزيز حيث أكد شفاءها من فيروس كورونا بعد إجراء مسحة جديدة لها ثبتت سلبيتها.



وكتب رامي عبر صفحته بـ"فيسبوك": "الأهل والأصدقاء لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدم قدرتنا الرد لأننا متواجدون طوال الوقت الى جانب حبيبتنا الغالية دلال عبد العزيز (سلبي كورونا منذ أيام) والتي فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي سمير غانم. (نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من ادعى غير ذلك)".

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وتابع: "لا أراكم الله مكروه في عزيز ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها. الحمد لله على كل شيء. نشكركم لتفهمكم والاكتفاء بالرسائل النصية. ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب".



ورحل الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز الـ84 عاماً، بعد تعرضه لوعكة صحية، وشيعت جنازة الفنان الراحل من مسجد المشير بالتجمع الخامس بعد صلاة الجمعة الماضية، بعد صراع مع المرض إثر إصابته بفيروس كورونا.







لها