الأربعاء 24-11-2021
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الأربعاء، 24-11-2021 12:53 م

البحث عن شبيهة نيللي كريم لهذا السبب - صورة

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الوكيل الإخباري - كشفت شركة "العدل غروب" من خلال صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، عن بحثها عن فتيات من سنّ 7 إلى 12 عاماً للمشاركة في مسلسل جديد،

محدّدةً شروط التقدّم، وأولها أن تكون الطفلة تشبه الفنانة نيللي كريم للمشاركة في مسلسل سيُعرض في رمضان 2022.

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ووضعت الصفحة صورة لنيللي كريم مع بعض التعديلات عليها لتظهر وكأنها طفلة، وكتبت: "نبحث عن فتيات يُجدن التمثيل والأداء لمسلسل رمضان 2022، العمر من 7 إلى 12 سنة، المواصفات تُشبه النجمة نيللي كريم، المسلسل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل".

 


 

 

المصدر - لها 

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