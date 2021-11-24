البحث عن شبيهة نيللي كريم لهذا السبب - صورة

الوكيل الإخباري - كشفت شركة "العدل غروب" من خلال صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، عن بحثها عن فتيات من سنّ 7 إلى 12 عاماً للمشاركة في مسلسل جديد،



محدّدةً شروط التقدّم، وأولها أن تكون الطفلة تشبه الفنانة نيللي كريم للمشاركة في مسلسل سيُعرض في رمضان 2022.

اضافة اعلان

ووضعت الصفحة صورة لنيللي كريم مع بعض التعديلات عليها لتظهر وكأنها طفلة، وكتبت: "نبحث عن فتيات يُجدن التمثيل والأداء لمسلسل رمضان 2022، العمر من 7 إلى 12 سنة، المواصفات تُشبه النجمة نيللي كريم، المسلسل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل".









المصدر - لها

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة