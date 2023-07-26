التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بـ "مهند " يضع شرطاً لتصوير أي عمل جديد !

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلامية تركية بأن النجم المعروف عربياً بـ"مهند"، اشترط العمل لثماني ساعات فقط يومياً، رافضاً أن يوجد في مواقع التصوير لأكثر من ذلك، واضعاً هذا الشرط في أعماله.

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أما السبب وراء هذا الشرط، فهو رغبة الممثل التركي في قضاء وقتٍ أطول مع ابنه "إيفه كورت"، الذي يبلغ من العمر عاماً واحداً.



وهذه ليست المرة الأولى، التي يفرض فيها النجم التركي شروطه في عالم الأعمال الدرامية، إذ سبق واشترط على شركة الإنتاج التي يعمل معها بمسلسل "العائلة"، أن يتم تصميم سيناريو المسلسل في ثلاثين حلقة فقط، على غير عادة الأعمال التركية التي يجري تحديد عدد حلقاتها وفقاً لتقييم المشاهدة والمبيعات الخارجية.

زهرة الخليج