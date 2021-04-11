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الأحد، 11-04-2021 11:21 ص

التعليق الأول للفنانة أصالة على أنباء زواجها.. صورة

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الوكيل الاخباري - خرجت الفنانة السورية أصالة عن صمتها بعد انتشار أخبار حول زواجها من النائب البرلماني المصري أحمد عبد المجيد، حيث علقت لأول مرة على هذه الأخبار، مؤكدة لجمهورها أنها ستخبرهم بنفسها بكل جديد في حياتها.

ونشرت أصالة عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" صورة لابنتها شام وعلقت عليها بقولها: "لأنّي مابخبّي عنكم معلومه وبعتقد أيّ خبر لازم تاخدوه منّي طالما أنا بينكم موجودة، وبناء عليه اليوم خطبة بنتي شام على شب خلوق ومهذّب وأهمّ شي بيخاف من الله، وهالفرح شاغلني بالإضافة لمسؤوليّاتي تجاه ولادي وشغلي وعيلتي وأصحابي القراب، ولمًا يكون فيه شي جديد أنا رح خبّركم عنّه".

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وأضافت، "أدعوا لأحمد وشام يعيشوا حياة طيبة نقيّة خالية منّ كلّ أنواع الألمّ .. وعقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرّة حلوة نظيفة. آمين ياربّ العالمين".


يذكر أن أصالة احتفلت بخطبة ابنتها شام الذهبي في حفل بسيط حضره الأهل والأصدقاء المقربين.

يشار إلى أن أصالة تشارك في رمضان 2021 من خلال تقديمها تترات ثلاثة مسلسلات وهي "حرب أهلية" ليسرا و"قصر النيل" لدينا الشربيني و"بنت السلطان" لروجينا.



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