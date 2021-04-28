التعليق الأول للفنانة روجينا بعد إصابتها في وجهها أثناء التصوير!.. صورة

الوكيل الاخباري - حرصت الفنانة روجينا على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية عقب الإصابة التي تعرّضت لها خلال تصويرها أحد المشاهد من مسلسلها الجديد "بنت السلطان"، الذي تنافس به في السباق الرمضاني 2021.

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وكتبت روجينا على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "الحمد لله قدّر الله وما شاء فعل، بشكر كل زمايلي اللي اتطمنوا عليا، بشكر صابرين أختي الأصيلة اللي سابت تصويرها وجاءت لي المستشفى". وأضافت: "بشكر كل الفانز اللي كانوا قلقانين عليا بشكر كل زمايلي في التصوير على خوفهم عليا وآسفة لكل الناس اللي كلمتني ومعرفتش أرد عليهم"، وأضافت: "شكراً عائلتي الصغيرة اللي جنبي دايما وعائلتي الفنية الكبيرة شكراً على كل الحب دا".



وكان المؤلف أيمن سلامة قد أعلن إصابة روجينا خلال تصوير أحد مشاهد الأكشن في مسلسلها "بنت السلطان"، وأن الإصابة استدعت نقلها إلى المستشفى.

وطمأن سلامة الجمهور عليها من خلال منشور كتبه على صفحته الخاصة في "فيسبوك"، وكشف من خلاله أنها غادرت المستشفى بعد إجرائها الفحوص اللازمة، موضحاً: "قدّر الله وما شاء فعل، ألف سلامة عليكي يا روجينا، الحمد لله على كل شيء، إصابة روجينا أثناء التصوير والحمد لله خرجت من المستشفى".



وتخوض روجينا في مسلسلها "بنت السلطان" تجربة البطولة المطلقة لأول مرة، وهو من تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق، وبطولة: روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، أحمد بدير، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، محمود حافظ، نانسي صلاح وحسن أبو الروس.





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