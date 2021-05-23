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الأحد، 23-05-2021 01:06 م

التعليق الأول من إيمي سمير غانم بعد وفاة والدها.. صورة

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الوكيل الاخباري - حرصت الفنانة إيمي سمير غانم على تمالك أعصابها في جنازة والدها الراحل والتي أقيمت يوم الجمعة، وطالبت جمهورهما بالدعاء له.

وفي أول تعليق لها على وفاة والدها نشرت إيمي عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة سوداء مكتوباً بها: "#سمير_غانم، اللهم تقبله وارحمه وادخله في الفردوس الأعلى من الجنة، يارب إنها أول ليلة له في قبره اللهم آنس وحشته وارحم وحدته وثبته عند السؤال واجعل قبره روضه من رياض الجنة، اللهم قر عينه بقربك وأسعده بجوارك ومتع بصره في الجنة بالنظر إلى وجهك الكريم".

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وكان جثمان الفنان الراحل، قد خرج من مستشفى الصفا، صباح الجمعة، بحضور ابنتيه الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان والفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد.


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