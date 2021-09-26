التعليق الأول من احمد العوضي بعد شفاء ياسمين عبد العزيز

الوكيل الإخباري - هنأ الفنان أحمد العوضي زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام، بعودتها وتعافيها من أزمتها الصحية.



وفي أول تعليق له بعد خروجها من المستشفى بعد شفائها من الأزمة الصحية التي تعرضت لها في الفترة الماضية، نشر العوضي صورة لزوجته مع الأطباء المعالجين لها وعلق عليها "ألف حمدلله عليك يا وحش الكون".

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وكانت ياسمين عبد العزيز قد أعلنت في بداية شهر أيلول (سبتمبر) الجاري تعافيها ووجهت رسالة إلى جمهورها وأصدقائها قالت فيها: "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جداً الحمد لله انا بقيت كويسه وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الاخيرة، إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا".



واستكملت: "كفاية اني اقولكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله".

المصدر - نواعم