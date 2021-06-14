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الإثنين، 14-06-2021 12:54 م

الجائزة 10000 ريال سعودي.. تفاصيل مسابقة محمد هنيدي

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الوكيل الإخباري - نشر الفنان محمد هنيدي عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه في "إنستغرام" مقطع فيديو، أعلن من خلاله عن مسابقة جديدة تحمل اسم "الفيفا هنيدي"، وطلب من متابعيه الاشتراك في المسابقة.

وكشف هنيدي عن الجائزة في هذه المسابقة والتي تُعدّ مفاجأة، حيث أكد أن الفائز يحصل على عشرة آلاف ريال سعودي ليدخل في تحدٍ جديد مع لاعبي "فيفا هنيدي".

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من ناحية أخرى، حلّ هنيدي ضيفاً على برنامج "لأول مرة" المذاع على راديو "إنيرجي"، حيث أكد أن الحب الأول ليس وهماً، بل إنه من أجمل المشاعر حتى وإن لم يكتمل، فلا يمكن أي شخص أن ينسى أول حب في حياته.

وأشار هنيدي إلى إحساسه المتكرر بالرهبة عند تصوير أي عمل جديد وفي كل مرة يقف فيها أمام الكامير، حيث قال: "هو إحساس مرعب ولكنه لذيذ في نفس الوقت".

 

وأضاف: "أول عمل أشعر أنه بداية حقيقية لي كان "البخيل وأنا"، وبعده مسرحية "حزمني يا" في المسرح الناس استقبلتني به بشكل جيد"، وأضاف: "فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" كان الكرم الكبير من الله، حياتي اختلفت 180 درجة بعده، الفيلم كان نقلة على مستوى السينما".

 

المصدر - لها 

 




 

 


 

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