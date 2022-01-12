الجريمة يتصدر إيرادات السينمات بأول أسبوع من طرحه

الوكيل الإخباري - تصدر فيلم "الجريمة"، للممثل المصري أحمد عز، إيرادات شباك التذاكر بأول أسبوع من طرحه، حيث حقق 10 مليون و658 الف و879 جنيه.

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وتدور أحداث العمل في فترة السبعينيات، وخلال الأحداث يعاني "عز"، من الهلوسة، ليدخل أحد المستشفيات، ولكنه يهرب منها، إذ إنه مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل في صراع مع هؤلاء الأشخاص.

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