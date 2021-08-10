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الثلاثاء، 10-08-2021 02:19 م

الجزء الثاني من مسلسل للموت 2 يتصدر الترند عربياً

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الوكيل الإخباري - بعد يوم واحد على نشر النجمة اللبنانية ماغي بو غصن صورتها معلنةً عن اقتراب موعد تصوير مسلسل للموتبجزئه الثاني، تصدّر وسم أو هاشتاغ للموت ٢، الصدارة في الترند في كل من لبنان، السعودية العراق، ليبيا، الأردن وغيرها.

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نذكر أنّ العمل من إنتاج Eagle Films جمال سنان تأليف نادين جابر وإخراج فيليب أسمر، ولا معلومات واضحة بعد عن جزئه الثاني لكنّ من المؤكد أنه سيتألف من ٣٠ حلقة لموسم رمضان ٢٠٢٢.


العمل يجمع نخبة من أهم نجوم الدراما اللبنانية والسورية وقد حقق نجاحاً عربياً كبيراً خلال عرضه الأول في رمضان الماضي.

 

المصدر - نواعم 

 




 

 


 

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