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الخميس، 26-08-2021 10:13 ص

الجمهور يتهم محمد رمضان بإستفزاز عمرو دياب بهذا التصرف - فيديو

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الوكيل الإخباري - عقب نشره مقطع فيديو من حفله الأخير في الساحل الشمالي، تعرض الفنان محمد رمضان للعديد من الإتهامات بأنه يسخر من الفنان عمرو دياب، خاصة بعد التعليق الذي أرفقه مع الفيديو وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وعلق رمضان قائلاً :"في نجاح تقدر تخدع بيه الناس بالأخبار والسوشيال ميديا وفي نجاح حقيقي على أرض الواقع، الحمد لله، اكبر حضور جماهيري في ٢٠٢١ بلا منازع".
وجاء في تعليق المتابعين أن رمضان قصد من خلال حديثه عمرو دياب، خاصة بعدما كان الأخير قد نشر مؤخراً مقاطع فيديو من اخر حفل له.


وفي متابعة لبعض التعليقات :"عمرو جمهوره أكبر من جمهورك ومش كذب، كلامك وراه شيء قصدك فيديوهات عمرو دياب وتامر حسني، أنت بتقصد عمرو دياب صح".


وعلق آخرون :"صعب تقارن نفسك بالهضبة، ليش بتحب تحط نفسك بمقارنات إنت ملكش فيها".

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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