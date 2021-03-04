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الخميس، 04-03-2021 11:56 ص

الجمهور يمنع محمد إمام من تصوير مسلسله.. فيديو

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الوكيل الاخباري - كشف الفنان المصري محمد إمام من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الخاص في "إنستغرام"، كواليس تصوير مسلسله "النمر" الذي يشارك من خلاله في رمضان 2021.

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وكان إمام يتواجد في الأيام الماضية في منطقة الجمالية وشارع المعز، لتصوير بعض المشاهد هناك، إلا أن التفاف الجمهور حوله تسبّب في تعطيل التصوير.

 

وكشف من خلال الفيديو أن أغنية "النمر أول ما بيظهر" الخاصة بشخصيته في المسلسل هي من غناء رضا البحراوي، وكتب موجّهاً رسالة إلى جمهوره: "بالرغم إني معرفتش أصور المسلسل اليوم ده.. بس دايماً استقبالكم ليا بيسعدني جدا".


مسلسل "النمر" دراما اجتماعية تدور حول الصاغة وصناعة الذهب والألماس، والأجواء التنافسية المستمرة بين تجّار الذهب وصانعيه. وتبدأ أحداث المسلسل مع محمد إمام، ثم يظهر "النمر"، وتحاول الشخصيات الموجودة في الصاغة التوصل إليه وترصد مكافآت تصل إلى خمسة ملايين جنيه لمن يجده ويقبض عليه.

 

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