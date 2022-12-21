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الأربعاء، 21-12-2022 10:26 ص

الجهة المنظمة تضع شروطاً لحضور أول حفل لـ شيرين عبد الوهاب بعد ازمتها الأخيرة

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الوكيل الإخباري-تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لأول لقاء مع جمهورها بعد فترة عصيبة من الأزمات الصحية والعائلية، وأعلنت رسمياً عن تقديم حفلها المؤجل في الكويت يوم الجمعة الموافق 12 يناير 2023، والذي كان من المقرر إحياؤه يوم السبت الموافق 29 أكتوبر الماضي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الكويت، ولكن تأجل بسبب الظروف الشخصية التي مرت بها.

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ووضعت الجهة المنظمة للحفل عدة شروط من أغربها عدم وقوف الحضور أو التفاعل مع أغنيات شيرين بالرقص، وقالت المعلومات الخاصة بالحفل: يطلب من الزوار الجلوس دائمًا أثناء أداء الحدث وممنوع الوقوف أو الرقص، وعدم اصطحاب أطفال بعمر أقل من 10 سنوات ولا يدخل مَن هم دون سن 16 عاماً بدون رفقة شخص بالغ أكبر من 18 عاماً.


وحسب الجهة المنظمة لن يُسمح بدخول عربات الأطفال إلى المكان ويجب تركها في مناطق محددة عند المداخل، كما لا يُسمح بدخول كاميرات احترافية أو مسجلات صوت أو فيديو.


يذكر أن شيرين عبد الوهاب اصطحبت ابنتيها هنا ومريم مع والدتها في آخر حفل قدمته داخل مصر وأعلنت وقتها تفرغها للفن عقب انتهاء معركة طلاقها مع حسام حبيب، بينما سيشهد الحفل القادم في الكويت أول ظهور لها بعد عودتها لعصمة حبيب مجدداً ولا يعرف بعد هل سيظهر برفقتها على خشبة المسرح، لتأكيد انتهاء الخلافات الزوجية، أم ستفضل شيرين الظهور بمفردها منعاً لأي مواقف محرجة قد يتعرض لها حسام خاصة وأنه يعاني من انخفاض كبير في شعبيته بسبب تصريحات شيرين نفسها عنه في فترة الانفصال.

 

"سيدتي"

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