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الأحد، 26-09-2021 11:53 ص

الحالة النفسية لـ جميلة عوض ضغوطات ومتاعب صحية - صورة

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الوكيل الإخباري - كشفت الممثلة المصرية جميلة عوض عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي أن هناك بعض الفترات التي يعيشها الإنسان يكون غير قادر على تحمل كل ما يحصل حوله، ورغم ذلك يجد العديد من الأشخاص الذين دائماً ما يطلبون منه، الإبتسام، دون الإدراك أنه بحاجة إلى فترة من الراحة.

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وعلقت عوض قائلة :"‏مطلوب منك متتوجعش ولا يبان عليك انك زعلان، مطلوب منك تضحك وتسمع وتهون وتراضي وتصالح وانت اصلا خلصان مفيش فيك حيل تتكلم، مطلوب منك تبقي ضهر بس انت فاضي من جوا، مطلوب منك تقول كلام انت اكتر واحد محتاج تسمعه، تنصح وانت اكتر حد محتاج النصيحه، تريح إلي قدامك بالكلام، لكن انت مترتاحش".


وأضافت :"ربنا يريح قلب كل حد شايل حاجات مش قادر يشرحها لحد".

 

 

 

المصدر - الفن 

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